LIVE Italia-Canada Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | azzurre per l’impresa

Questa sera si svolge il quinto match del round robin del Mondiale femminile di curling a Calgary, in Canada. L’Italia affronta le padrone di casa in una partita che, in diretta, viene seguita da molti appassionati. La gara vede le due squadre sfidarsi sul ghiaccio, con gli organizzatori e i media pronti a trasmettere ogni mossa delle atlete coinvolte.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quinto incontro del round robin del Mondiale femminile di curling in programma a Calgary in Canada tra Italia e le padrone di casa del Canada. Giornata delicatissima per l’Italia ai Mondiali di curling femminile in corso a Calgary, dove le azzurre torneranno sul ghiaccio oggi, martedì 17 marzo alle ore 16.00 italiane, per affrontare le padrone di casa del Canada nel round robin. Una sfida che arriva nel momento più difficile del torneo per il quartetto azzurro, reduce da un avvio di campionato molto complicato. Il bilancio fin qui è infatti pesante: una sola vittoria e quattro sconfitte, con la situazione precipitata nella serata di ieri con il nettissimo ko per 10-3 contro la Cina. 🔗 Leggi su Oasport.it

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