LIVE Italia-Giappone Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | azzurre per tornare in corsa per i playoff

Alle 21 si svolge la partita di curling femminile tra Italia e Stati Uniti ai Mondiali del 2026, con le azzurre che cercano di mantenere vive le speranze di qualificazione ai playoff. La gara viene trasmessa in diretta e permette di seguire ogni mossa delle squadre sul ghiaccio, mentre i tifosi si preparano a sostenere le proprie rappresentanti attraverso lo streaming.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21.00 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del settimo incontro del round robin del Mondiale femminile di curling in programma a Calgary in Canada tra Italia e Giappone. Dopo la pesante battuta d’arresto contro la Cina, l’Italia ha mostrato s egnali di reazione nella sfida contro le padrone di casa del Canada, cedendo per 9-6 ma giocando una partita decisamente più solida e competitiva. Oggi, mercoledì 18 marzo, le azzurre tornano sul ghiaccio alle ore 16.00 italiane per affrontare il Giappone, in una sfida che può rappresentare un crocevia importante nel loro Mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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