Durante la partita tra Italia e Svizzera nel Mondiale di curling femminile del 2026, le azzurre si trovano a tre end dalla fine con un punteggio di 3-4. L’azione si svolge con le squadre concentrate nella casa, mentre l’Italia tenta di mantenere la pressione. Le elvetiche rispondono spostando una pietra per interrompere la sequenza di punti dell’Italia, che è rimasta nella zona centrale del campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.08 Italia aggressiva nella house, con una guardia centrale fuori dalla zona punti, elvetiche che piazzano una stone a interrompere il trenino giallo nei pressi del “Bottone”. INIZIA L’OTTAVO END: hammer per la Svizzera. 18.03 Ultimo tiro di Costantini che si prende il punto singolo all’interno del bottone. Italia che accorcia sul 3-4 in chiusura del settimo end. Ora le azzurre nella pausa fra una ripresa e l’altra si prendono un momento per confrontarsi. 18.02 Primo tiro di Costantini che ha posizionato la stone nella zona bassa di sinistra della house. Pulizia totale della Svizzera, che sta valutando anche le stone esterne per aumentare il bottino. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera 3-4, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre in scia a tre end dalla fine

Articoli correlati

Leggi anche: LIVE Italia-Svizzera 0-0, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre subito in battaglia sin dal primo end

LIVE Italia-Svizzera 2-4, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: inizia il settimo end, azzurre con l’hammer a disposizioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA IL SETTIMO END: hammer per l’Italia che deve cercare di pareggiare i conti.

Gol PAZZESCHI che non vedremo più

Tutto quello che riguarda LIVE Italia Svizzera 3 4 Mondiali...

Discussioni sull' argomento Qualificazioni Mondiali 2027: Italia – Svizzera il 17 maggio al PalaCattani di Faenza; A che ora Italia-Svizzera e Italia-Turchia oggi in tv, Mondiali curling femminile 2026: orari e streaming; Campionati del mondo di curling femminile 2026: programma, orari e dove vedere le partite del team Constantini; Svizzera: occupazione quasi ferma. Cosa cambia per i frontalieri italiani.

LIVE Italia-Svizzera 3-4, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre in scia a tre end dalla fineCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.08 Italia aggressiva nella house, con una guardia centrale fuori dalla zona punti, elvetiche che piazzano una ... oasport.it

Stefania Constantini va con la bocciata e l’Italia mette la freccia e da 4-5 passa a 6-5 per poi chiudere la sfida con la Scozia con un bel 7-5 Il round robin si chiuderà fra oggi pomeriggio e la notte di sabato: l’Italia alle 16:00 sfiderà la Svizzera mentre all x.com

Scoperto in Svizzera, è stato portato dalla zanzara tigre. In Italia via al monitoraggio delle Asl. Il biologo ed entomologo Montarsi: “Si tengono sotto osservazione anche chikungunya, zika, west nile e Toscana virus” - facebook.com facebook