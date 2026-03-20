LIVE Italia-Svizzera 0-0 Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | azzurre subito in battaglia sin dal primo end

Alle 15.57 si è aperto il match tra il team Costantini e il team Schwaller ai Mondiali di curling femminile del 2026. La partita tra Italia e Svizzera è in corso con un punteggio di 0-0, e le azzurre sono entrate subito in battaglia fin dal primo end. Se l’Italia dovesse vincere, potrebbe entrare tra le prime sei classificate.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.57 Ci siamo: team Costantini vs team Schwaller. 15.54 Con una vittoria l’Italia entrerebbe fra le migliori 6, per poi provare a stabilizzare la posizione verso la fase ad eliminazione diretta. 15.50 Una decina di minuti al via dell’incontro. 15.46 Italia in clamorosa rimonta, ora in settima posizione le azzurre, con uno score di 5 vinte e 5 perse. Costantini e compagne hanno invertito la tendenza grazie alle affermazioni ottenute contro Danimarca e Norvegia. 15.43 Svizzera con un record pazzesco sin qui: le elvetiche, già certe della qualificazione alla fase finale del torneo, viaggiano con uno score di 9 vittorie e 1 sola sconfitta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera 0-0, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre subito in battaglia sin dal primo end Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Svizzera, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre in corsa per i playoff! LIVE Italia-Canada 3-2, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: mano rubata delle azzurre nel terzo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21. Altri aggiornamenti su LIVE Italia Svizzera 0 0 Mondiali... Discussioni sull' argomento Svizzera: occupazione quasi ferma. Cosa cambia per i frontalieri italiani; Pallamano: qualificazioni mondiali, Italia-Svizzera a maggio a Faenza; Finlandia vs Svizzera - Commento in diretta Hockey su ghiaccio | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Tutti i numeri sugli stranieri in carcere in Europa (e in Italia). Stefania Constantini va con la bocciata e l’Italia mette la freccia e da 4-5 passa a 6-5 per poi chiudere la sfida con la Scozia con un bel 7-5 Il round robin si chiuderà fra oggi pomeriggio e la notte di sabato: l’Italia alle 16:00 sfiderà la Svizzera mentre all x.com Scoperto in Svizzera, è stato portato dalla zanzara tigre. In Italia via al monitoraggio delle Asl. Il biologo ed entomologo Montarsi: “Si tengono sotto osservazione anche chikungunya, zika, west nile e Toscana virus” - facebook.com facebook