LIVE Italia-Svizzera 2-4 Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | inizia il settimo end azzurre con l’hammer a disposizione

Alle ore 14:00 è iniziato il settimo end della partita tra Italia e Svizzera nel Mondiale di curling femminile 2026. Le azzurre, che hanno il vantaggio dell’hammer, cercano di recuperare il punteggio, dopo che il match aveva visto le svizzere con un vantaggio di due punti. La partita si svolge in diretta e le squadre si affrontano con strategie mirate per ottenere il risultato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA IL SETTIMO END: hammer per l’Italia che deve cercare di pareggiare i conti. 17.46 Si prende un punto singolo la Svizzera, in sicurezza. Le rossocrociate allungano sul 2-4 al termine del sesto end. 17.44 L’Italia svuota la zona del “bottone” ma intasa quella vicina, nel quadrante di sinistra. La Svizzera ha ancora una stone, vedremo cosa deciderà di fare Xenia Schwaller. Può prendere un punto oppure rischiare e tirarne fuori altri o rimanere a bocca asciutta. 17.41 Costantini inizia con la spazzata della stone svizzera, ora vediamo come risponderanno le rivali. 17.39 Le azzurre con Giulia Zardini Lacedelli trovano un buonissimo tiro appoggiandosi di fatto alla stone più centrale della Svizzera. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera 2-4, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: inizia il settimo end, azzurre con l’hammer a disposizione Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Svizzera 0-1, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: elvetiche in vantaggio. Inizia il terzo end, con hammer per le azzurre Leggi anche: LIVE Italia-Svizzera 2-3, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre in partita a metà gara. Ora inizia il sesto end Una selezione di notizie su LIVE Italia Svizzera 2 4 Mondiali... Discussioni sull' argomento Qualificazioni Mondiali 2027: Italia – Svizzera il 17 maggio al PalaCattani di Faenza; A che ora Italia-Svizzera e Italia-Turchia oggi in tv, Mondiali curling femminile 2026: orari e streaming; Campionati del mondo di curling femminile 2026: programma, orari e dove vedere le partite del team Constantini; Svizzera: occupazione quasi ferma. Cosa cambia per i frontalieri italiani. LIVE Italia-Svizzera 2-3, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre in partita a metà gara. Ora inizia il sesto endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.41 Costantini inizia con la spazzata della stone svizzera, ora vediamo come risponderanno le rivali. 17.39 Le ... oasport.it Stefania Constantini va con la bocciata e l’Italia mette la freccia e da 4-5 passa a 6-5 per poi chiudere la sfida con la Scozia con un bel 7-5 Il round robin si chiuderà fra oggi pomeriggio e la notte di sabato: l’Italia alle 16:00 sfiderà la Svizzera mentre all x.com Scoperto in Svizzera, è stato portato dalla zanzara tigre. In Italia via al monitoraggio delle Asl. Il biologo ed entomologo Montarsi: “Si tengono sotto osservazione anche chikungunya, zika, west nile e Toscana virus” - facebook.com facebook