LIVE Italia-Svizzera 0-0 Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | il primo end si chiude senza punti Le elvetiche scelgono di tenersi l’hammer

Alle 16.23, la squadra svizzera ha eseguito un hit & roll che ha modificato l’andamento dell’end, portando due delle sue pietre vicine al “Bottone”. A circa tre minuti di distanza, le giocatrici italiane sono state viste in un breve colloquio per decidere la strategia da adottare nel prosieguo della partita. La prima ripresa del match si è conclusa senza punti, con le elvetiche che hanno deciso di mantenere l’hammer.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.26 Azzurre ora a colloquio per capire cosa fare. 16.23 Svizzera che riesce con un hit & roll a rovesciare le sorti di questo end: ora le elvetiche hanno due stone, una sotto l’altra, vicine al “Bottone”. Italia che si trova con tre sassi in posizione perimetrale. Non si mette bene per le azzurre. Ultimo tiro per Giulia Zardini Lacedelli, poi toccherà a Costantini per le ultime due gestioni. 16.21 Italia che ora prova a “intasare” di guardia la zona sopra la house, Svizzera che sarà impegnata – avendo il martello a disposizione – in tante bocciate per liberare la zona. 16.19 Primi due tiri dell’Italia, che piazza una stone al centro della house e mette una guardia in verticale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera 0-0, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: il primo end si chiude senza punti. Le elvetiche scelgono di tenersi l’hammer Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Svizzera 0-0, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: inizia il primo end della gara Leggi anche: LIVE Italia-Svizzera 0-0, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre subito in battaglia sin dal primo end Altri aggiornamenti su LIVE Italia Svizzera 0 0 Mondiali... Discussioni sull' argomento Svizzera: occupazione quasi ferma. Cosa cambia per i frontalieri italiani; Pallamano: qualificazioni mondiali, Italia-Svizzera a maggio a Faenza; Finlandia vs Svizzera - Commento in diretta Hockey su ghiaccio | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Minori stranieri non accompagnati, la Svizzera al fianco di Italia e Unhcr. LIVE Italia-Svizzera 0-0, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: inizia il primo end della garaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.13 Ora è il momento delle ultime due stone a testa. Inizia l'Italia con Stefania Costantini. 16.11 Azzurre, ... oasport.it Stefania Constantini va con la bocciata e l’Italia mette la freccia e da 4-5 passa a 6-5 per poi chiudere la sfida con la Scozia con un bel 7-5 Il round robin si chiuderà fra oggi pomeriggio e la notte di sabato: l’Italia alle 16:00 sfiderà la Svizzera mentre all x.com Scoperto in Svizzera, è stato portato dalla zanzara tigre. In Italia via al monitoraggio delle Asl. Il biologo ed entomologo Montarsi: “Si tengono sotto osservazione anche chikungunya, zika, west nile e Toscana virus” - facebook.com facebook