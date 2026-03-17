LIVE Italia-Canada 0-2 Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | doppio punto per le americane nel primo end

La partita tra Italia e Canada nel mondiale di curling femminile si è conclusa con un punteggio di 0-2, dopo che le americane hanno segnato due punti nel primo end. La diretta streaming dell'incontro è disponibile online e si può aggiornare in tempo reale. Contestualmente, si sta seguendo anche la sfida tra Italia e Norvegia, prevista dalle 21.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21.00 16.20: Nonostante le due guardie centrali Einarson non incontra difficoltà a mettere la seconda stone al centro della casa e a conquistare il doppio punto nel primo end. 0-2 Canada 16.13: Quando mancano 4 tiri alla fine dell’end c’è una stone canadese a punto e due stone azzurre nella casa 16.08: Dopo 8 tiri del primo end una stone canadese a punto 16.02: Mano per il Canada, inizia la gara 15.58: Per l’Italia si tratta dunque di un test durissimo, ma allo stesso tempo può rappresentare un’occasione per reagire dopo la pesante sconfitta con la Cina. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Canada 0-2, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: doppio punto per le americane nel primo end Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Cina 1-2, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: doppio punto cinese nel terzo end Leggi anche: LIVE Italia-Cina 2-4, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: doppio punto cinese nel quinto end MA CHE TIRO HA FATTO! Il curling regala emozioni Contenuti utili per approfondire LIVE Italia Canada 0 2 Mondiali curling... Discussioni sull' argomento Wheelchair curling, Milano Cortina 2026: Italia sconfitta 9-8 all’esordio contro il Canada; Campionati del mondo di curling femminile 2026: programma, orari e dove vedere le partite del team Constantini; LIVE Italia-Cina 3-10, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre inguardabili a lezione dalle asiatiche; Canada - Japan in Diretta Streaming | DAZN IT. LIVE Italia-Canada, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre per l’impresaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quinto incontro del round robin del Mondiale femminile di curling in ... oasport.it Il Libano va tenuto fuori: il richiamo di Canada, Francia, Germania, Italia e Regno Unito è fondamentale, anche perché condiviso dai Paesi arabi... Intanto già 3 milioni di sfollati iraniani si stanno dirigendo verso la Turchia @FDePalo x.com Nota congiunta dei leader di Canada, Francia, Germania, Italia e Regno Unito pubblicata sul sito del premier canadese: "Siamo profondamente preoccupati per l'escalation di vi*lenza in Libano e chiediamo un impegno concreto da parte dei rappresentanti isr - facebook.com facebook