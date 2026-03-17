LIVE Italia-Canada 0-2 Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | doppio punto per le americane nel primo end

Da oasport.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita tra Italia e Canada nel mondiale di curling femminile si è conclusa con un punteggio di 0-2, dopo che le americane hanno segnato due punti nel primo end. La diretta streaming dell'incontro è disponibile online e si può aggiornare in tempo reale. Contestualmente, si sta seguendo anche la sfida tra Italia e Norvegia, prevista dalle 21.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21.00 16.20: Nonostante le due guardie centrali Einarson non incontra difficoltà a mettere la seconda stone al centro della casa e a conquistare il doppio punto nel primo end. 0-2 Canada 16.13: Quando mancano 4 tiri alla fine dell’end c’è una stone canadese a punto e due stone azzurre nella casa 16.08: Dopo 8 tiri del primo end una stone canadese a punto 16.02: Mano per il Canada, inizia la gara 15.58: Per l’Italia si tratta dunque di un test durissimo, ma allo stesso tempo può rappresentare un’occasione per reagire dopo la pesante sconfitta con la Cina. 🔗 Leggi su Oasport.it

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