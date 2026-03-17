LIVE Italia-Canada 3-2 Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | mano rubata delle azzurre nel terzo end

Durante la partita tra Italia e Canada ai Mondiali di curling femminile, le azzurre hanno subito un furto di mano nel terzo end. La gara si sta svolgendo in diretta e i commenti sono aggiornati in tempo reale. Contestualmente, alle 21, si terrà la diretta della sfida tra Italia e Norvegia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21.00 16.54: Mano rubata delle azzurre! Quando l’end sembrava avviato verso l’annullamento Constantini ha piazzato due stone al centro della casa coperte dalla guardia e le canadesi non sono riuscite a trovare la doppia bocciata subendo il punto. 3-2 16.46: C’è una sola stone canadese al centro della casa quando mancano gli ultimi 6 tiri del terzo end 16.41: Una stone azzurra al centro a punto, stone canadese nella casa con guardia a destra dopo 4 tiri del terzo end 16.38: Brava Constantini a trovare la bocciata che lascia due stone azzurre a punto nel secondo end. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Canada 3-2, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: mano rubata delle azzurre nel terzo end Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Canada 4-5, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: mano rubata dalle azzurre! Leggi anche: LIVE Italia-Svizzera 0-3, Curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA: mano rubata dagli elvetici nel terzo end CONSTANTINI IS ON FIRE! Bocciata PAZZESCA contro gli USA | #MilanoCortina2026 Una selezione di notizie su LIVE Italia Canada 3 2 Mondiali curling... Discussioni sull' argomento LIVE Italia-Canada, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre per l’impresa; Campionati del mondo di curling femminile 2026: programma, orari e dove vedere le partite del team Constantini; agroalimentare: le opportunità per le aziende italiane in polonia, thailandia e canada in 3 webinar di assocamerestero - Aise.it; Argentina - Canada in Diretta Streaming | DAZN IT. LIVE Italia-Canada, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre per l’impresaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quinto incontro del round robin del Mondiale femminile di curling in ... oasport.it Il Libano va tenuto fuori: il richiamo di Canada, Francia, Germania, Italia e Regno Unito è fondamentale, anche perché condiviso dai Paesi arabi... Intanto già 3 milioni di sfollati iraniani si stanno dirigendo verso la Turchia @FDePalo x.com Nota congiunta dei leader di Canada, Francia, Germania, Italia e Regno Unito pubblicata sul sito del premier canadese: "Siamo profondamente preoccupati per l'escalation di vi*lenza in Libano e chiediamo un impegno concreto da parte dei rappresentanti isr - facebook.com facebook