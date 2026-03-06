LIVE Cobolli-Kecmanovic ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | immediata rivincita dopo Acapulco

Oggi si tiene la partita tra Cobolli e Kecmanovic agli ottavi di finale dell’ATP Indian Wells 2026. L’incontro si svolge in diretta, con i due tennisti che si affrontano per ottenere la vittoria e avanzare nel torneo. I fan possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale cliccando sul link dedicato alla diretta. La sfida rappresenta una rivincita immediata dopo il match di Acapulco.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di una nuova avventura di Flavio COBOLLI, opposto a Miomir Kecmanovic nell’esordio del Masters 1000 di Indian Wells 2026, nel mastodontico impianto nel deserto della California! Altra settimana, altri obiettivi per il superbo tennista romano. A Indian Wells ci si vuole avvicinare alla Top 10! Nel 2025 Cobolli non performò prima della terra battuta europea, da Bucarest ad Amburgo, dove si lanciò per issarsi per la prima volta nei primi venti giocatori del mondo. A Indian Wells e Miami l’occasione è ghiottissima per continuare a scalare la classifica, e regalarsi una testa di serie molto nobile, tra le prime 16, nei prossimi due attesissimi Slam. 🔗 Leggi su Oasport.it

Flavio Cobolli e Miomir Kecmanovic aprono il programma sul campo numero 6, dunque intorno alle ore 20:00 italiane.

