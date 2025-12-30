united cup 2026 flavio cobolli riparte dopo i fasti della coppa davis le prove a squadre lo esaltano

Nel 2026, Flavio Cobolli si prepara a tornare in campo dopo i successi alla Coppa Davis. La partecipazione alla United Cup rappresenta una nuova sfida in ambito internazionale, confermando il suo ruolo tra i giovani talenti del tennis italiano. Dopo aver indossato più volte la maglia azzurra, Cobolli si mantiene concentrato sulle competizioni a squadre, continuando il percorso di crescita e affermazione nel circuito.

Dalla Coppa Davis alla United Cup, da una maglia azzurra ad un’altra sempre dell’Italia. Flavio Cobolli riparte nel nuovo anno proprio da come lo aveva terminato. Il tennista romano, grandissimo protagonista in quel di Bologna nel trionfo della squadra di Filippo Volandri, sarà impegnato in un’altra competizione a squadre che apre la nuova stagione. Cobolli, infatti, parteciperà insieme a Jasmine Paolini, Sara Errani, Andrea Vavassori alla United Cup 2026, con l’Italia che sicuramente parte con l’obiettivo di vincere anche questa manifestazione. Per l’occasione la squadra azzurra sarà capitanata da Stefano Cobolli, padre di Flavio (va sempre ricordato che, essendo l’evento fuori dall’egida ITF, non prevede l’uso dei capitani di Davis e Billie Jean King Cup) ed affronterà ne girone la Svizzera e la Francia. 🔗 Leggi su Oasport.it

