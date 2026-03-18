Atp Miami la pioggia non dà tregua | lavori sul Centrale variazioni nel programma

La pioggia intensa a Miami sta causando problemi all'Atp 1000 in corso, con lavori in corso sul Centrale e possibili modifiche al programma di gioco. Le condizioni meteo avverse hanno portato a variazioni nel calendario e allo spostamento di alcuni match previsti. La situazione resta sotto osservazione mentre gli organizzatori cercano di adattarsi alle continue precipitazioni.

(Adnkronos) – Piove (tanto) su Miami. E il maltempo mette al rischio il tennis e l'Atp 1000 al via in Florida, con possibili variazioni e spostamenti dei match in calendario. La prima giornata di partite del tabellone principale è stata condizionata dalla pioggia incessante, che da giorni si abbatte sulla Florida e sta mettendo a. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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