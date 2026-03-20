Meno di dieci minuti all'inizio della gara di biathlon sprint maschile a Oslo 2026, trasmessa in diretta. L’organizzazione ha modificato la startlist, come già successo ieri con la gara femminile, a causa di preoccupazioni sulla stabilità della pista. Gli atleti si preparano sulla linea di partenza, mentre gli spettatori seguono con attenzione gli ultimi aggiornamenti. La competizione sta per avere inizio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:02 Come accaduto anche ieri in occasione della sprint femminile l’organizzazione ha stravolto la startlist a causa delle preoccupazioni dovute alla tenuta della pista. 15:58 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della sprint maschile di Oslo. Poco più di 15 minuti all’inizio della gara. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della sprint maschile di Oslo Holmenkollen. Sull’iconica collinetta della capitale norvegese continua lo spettacolo dell’ultima tappa di Coppa del Mondo con il francese Eric Perrot può chiudere i discorsi relativi alla classifica generale. Una formalità per l’asso transalpino, che dopo i problemi occorsi a Tommaso Giacomel ai Giochi Olimpici non ha praticamente avuto rivali nella graduatoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint maschile Oslo 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio della gara

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