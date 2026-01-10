LIVE Biathlon Inseguimento Oberhof 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via della gara maschile

Tra pochi minuti prende il via l’inseguimento maschile di biathlon a Oberhof 2026. Segui la gara in diretta per rimanere aggiornato sui risultati e le performance dei biathleti. Ricorda di cliccare sul link per aggiornare la live e non perdere nessuna fase della competizione. La copertura in tempo reale sarà disponibile per tutta la durata dell’evento, offrendo un’informazione precisa e puntuale.

11.46 L'italiano insegue anche il prestigioso traguardo del pettorale giallo: la vittoria della sprint ha portato Giacomel a sole 39 lunghezze da Johan-Olav Botn, assente nella tappa di Oberhof. Per raggiungere il primato della generale l'azzurro dovrà terminare nelle prime sette posizioni, per poi guardare al piazzamento di Eric Perrot. 11.43 Il circuito maschile riparte dalla strepitosa vittoria di Tommaso Giacomel, che nella giornata di giovedì ha vinto la sprint nonostante un errore nella serie a terra.

