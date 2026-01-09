LIVE Musetti-Wong ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | manca poco all’ingresso in campo dell’azzurro

Benvenuti alla diretta dell’incontro tra Musetti e Wong, valido per i quarti di finale dell’ATP Hong Kong 2026. Tra pochi minuti, l’azzurro scenderà in campo per affrontare l’avversario in un match che promette grande tennis. Rimanete aggiornati per seguire l’andamento del match in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.10 Buongiorno amici di OA Sport, mancano circa venti minuti all’ingresso in campo di Lorenzo Musetti che affronterà Wong nei quarti di finale dell’ATP 250 di Hong Kong. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lorenzo Musetti e Coleman Wong, tennista hongkonghese che è entrato nel tabellone grazie ad una wild card concessagli dagli organizzatori del torneo. L’incontro è valido per i quarti di finale dell’ ATP 250 di Hong Kong, che l’azzurro disputa da prima testa di serie e quindi da favorito. L’esordio del toscano è stato più scomodo di quello che ci aveva detto il pronostico, con Tomas Etcheverry che è stato un osso duro, alla fine superato per 2-1 (6-7, 6-2, 6-4), dimostrando, soprattutto nel primo parziale, di non avere ancora lo smalto giusto, normalissimo ad inizio stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

