LIVE Musetti-Bublik 6-7 1-2 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | break in apertura di secondo set per il kazako

Segui in tempo reale l'incontro tra Musetti e Bublik, conclusosi con un punteggio di 6-7, 1-2. L'inizio del secondo set è stato caratterizzato da un break del kazako. Per aggiornamenti continui, clicca sul link e resta informato sugli sviluppi del match e sugli altri incontri in programma all’ATP di Hong Kong 2026.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTISONEGO-KHACHANOVRUBLEV (DOPO LA FINALE DI SINGOLARE) 1-2 BREAK BUBLIK. Musetti perde il servizio a zero, si mette male la finale dell'azzurro. 0-40 Stop volley vincente di Bublik. Tre palle break. Seconda palla. 0-30 Ancora nei pressi della rete Musetti, non riesce la volée all'azzurro. Momento complicato. Seconda. 0-15 Che scambio ha vinto Bublik! Musetti difende e contrattacca ma poi non chiude, e il kazako passa con il rovescio! 1-1 GAME BUBLIK. Prende la riga il rovescio di Bublik, esce invece il dritto di Musetti. Seconda palla.

