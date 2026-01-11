LIVE Musetti-Bublik 6-7 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | il kazako vince il primo set al tie-break

Segue la cronaca in tempo reale del match tra Musetti e Bublik, disputato all’ATP di Hong Kong 2026. Il primo set si è concluso 7-6 in favore del kazako, che ha prevalso al tie-break. Per aggiornamenti continui, clicca sul link dedicato. La partita prosegue con i giocatori impegnati a livello elevato, offrendo un incontro ricco di emozioni e spettacolo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTISONEGO-KHACHANOVRUBLEV (DOPO LA FINALE DI SINGOLARE) 6-7 (2) PRIMO SET BUBLIK! Tie-break da dimenticare per Musetti, con il kazako che chiude il parziale con lo samsh in uscita dal servizio. 2-6 Che scambio hanno giocato! Bublik trova l’ultimo passante vincente! 2-5 Altro mini break. In rete il dritto di Musetti. Seconda palla. 2-4 Mini break Bublik. Serve and volley fallimentare dell’azzurro. 2-3 Ancora ace. Resta avanti Bublik. Tocca a Musetti servire. 2-2 Altro rovescio lungolinea vincente del kazako. 2-1 Prima vincente per l’azzurro! Due servizi per Bublik. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Bublik 6-7, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: il kazako vince il primo set al tie-break Leggi anche: LIVE Musetti-Bublik 4-5, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: il kazako annulla una palla break, azzurro al servizio per allungare il set Leggi anche: LIVE Musetti-Etcheverry 6-6, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: tie-break decisivo nel primo set! Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. LIVE Musetti-Bublik, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: l’azzurro vuole sfatare il tabù con le finali; Musetti-Bublik all'Atp Hong Kong, il risultato in diretta live della partita; LIVE Musetti-Bublik: dalle 8.30 la finale a Hong Kong; Quando gioca Lorenzo Musetti contro Alexander Bublik nella finale del torneo di Hong Kong: programma, data, orario, precedenti e dove vederla in tv. LIVE Musetti-Bublik 6-6, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: sarà il tie-break a decidere il primo set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI/SONEGO- oasport.it Musetti-Bublik diretta, segui la finale del torneo ATP Hong Kong LIVE - L'azzurro, che in semifinale ha sconfitto Rublev in tre set, affronta il tennista kazako per l'atto conclusivo del tor ... corrieredellosport.it

#Musetti-Bublik all'Atp Hong Kong, il risultato in diretta live della partita #SkySport #SkyTennis x.com

Atp Hong Kong 2026, Musetti-Bublik in finale: ecco a che ora si gioca e dove vederla in tv - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.