Al torneo ATP di Miami, il match tra Berrettini e Mueller è iniziato dopo un rinvio. La partita si svolge oggi, con aggiornamenti in tempo reale disponibili cliccando sul link dedicato. L’evento vede in campo i due giocatori, mentre i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi sul campo. La diretta coinvolge gli spettatori che vogliono seguire ogni scambio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match tra l’ azzurro Matteo Berrettini ed il francese Alexandre Muller, valido per il primo turno dei Miami Open 2026 di tennis: nel torneo ATP Masters 1000 della Florida l’italiano cerca la sfida con il kazako Alexander Bublik, numero 10 del seeding, al secondo turno. Il match del primo turno che vedrà protagonista il tennista romano ed il francese sarà il terzo di giornata, con il programma sul campo Butch Buchholz che scatterà alle ore 16.00 italiane: i due tennisti non si sono mai affrontati sul circuito maggiore. Si tornerà in campo quest’oggi dopo che la giornata di ieri è stata totalmente cancellata a causa della pioggia: il programma odierno prevede 50 incontri, spalmati su 10 campi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Mueller, ATP Miami 2026 in DIRETTA: azzurro in campo dopo il rinvio

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