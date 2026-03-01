LIVE Atletica Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA | Dosso vince in controllo sfida Dallavalle-Diaz

Durante i Campionati Italiani indoor 2026 di atletica, Dosso ha vinto in modo controllato, mentre Dallavalle e Diaz si sono sfidati nella gara. Alle 18:01 il salto di Tosti è stato annullato e alle 18:00 Gabriele Tosti ha tentato un salto senza successo. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale sulla competizione.

17.47 Andrea Dallavalle conduce con 16.99 metri, appena davanti ad Andy Diaz (16.90). Si è chiusa la seconda rotazione di salti. Filippo Randazzo 6.61Samuele Ceccarelli 6.61Eduardo Longobardi 6.62Yassin Bandaogo 6.65Eric Marek 6.67Junior Tardioli 6.71Stephen Awuah Baffour 6.91Romeo Monaci DNS 17:40 Filippo Randazzo, con 6”61. trionfa in volata nei 60 uomini. Stesso tempo per Ceccarelli. Zaynab Dosso 7.10Kelly ann Doualla Edimo 7.21Aurora Berton 7.31Gaya Bertello 7.35Gloria Hooper 7.35Alessandra Gasparelli 7.38Alice Pagliarini 7.40Carlotta Suppini 7.41 17:28 Andy Diaz guida la finale del salto triplo con la misura di 16,90 metri. Laura Pellicoro 2:02. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: Dosso vince in controllo, sfida Dallavalle-Diaz LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: scocca l’ora di Dosso, duello Dallavalle-DiazLa donna più attesa del giorno sarà Zaynab Dosso, che domenica scorsa è diventata la prima donna italiana a scendere sotto i sette secondi sui 60... LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: Dosso vince in controllo nei 60 femminili17:43 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale dei Campionati Italiani indoor di atletica. Contenuti utili per approfondire Campionati Italiani. Temi più discussi: LIVE Assoluti, la mattinata delle multiple; LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: Fortunato record del mondo, Iapichino vince, Succo sublime; Atletica, Campionati Italiani indoor 2026: dove vederli in tv e in streaming; LIVE - Tricolori lanci in diretta streaming. LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: Ottavia Cestonaro guida nel triplo femminileCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:54 La startlist della seconda batteria dei 60 femminili Corsia 2 – Carlotta SuppiniCorsia 3 – Kelly Ann ... oasport.it Quando l’atletica oggi in tv, Campionati Italiani indoor 2026: orari 1° marzo, ordine gare, streamingDomenica 1° marzo si terrà la terza e ultima giornata dei Campionati Italiani indoor 2026 di atletica al PalaCasali di Ancona. Il day-3 della massima ... oasport.it GEOGRAFIA, IL PASCAL DI FOGGIA DOMINA I CAMPIONATI ITALIANI: doppietta nei premi individuali e successo a squadre - facebook.com facebook Campionati Italiani Assoluti Indoor di ATLETICA LEGGERA - Ancona - Francesco Fortunato vince i 5km di marcia con il tempo di 17'54"48 NUOVO RECORD DEL MONDO sulla distanza! (prec. Michail Schennikov - Russia -18'07 1995) #FiammeGialle #Noico x.com