LIVE Atletica Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA | Dosso vince in controllo Dallavalle batte Diaz

Alle ore 18:31 si conclude la diretta testuale dei Campionati Italiani indoor di atletica del 2026. Durante l'evento, Dosso ha vinto la gara in modo controllato, mentre Dallavalle ha battuto Diaz in una delle competizioni principali. La diretta ha coperto tutte le fasi delle gare, offrendo aggiornamenti in tempo reale sui risultati e sugli sviluppi principali.

18:31 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale dei Campionati Italiani indoor di atletica. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest'evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. Andrea Dallavalle 16.99Andy Diaz Hernandez 16.90Federico Lorenzo Bruno 16.26Alex Fabbri 16.06Federico Morseletto 15.98Mattia De Angelis 15.51Gabriele Tosti 15.47Valerio De Angelis 15.02Mattia Brunello 14.83Enrico Montanari DNS 18.29 Andrea Dallavalle supera Andy Diaz con la misura di 16,99 metri ed è Campione Italiano Indoor. 18:25 Non riescano a ritoccare le proprie misure nemmeno Federico Morseletto e Alex Fabbri. 18:20 Valerio De Angelis e Gabriele Tosti non riescono a migliorare la propria posizione. 17.50 Diaz ha passato il terzo tentativo. 17.47 Andrea Dallavalle conduce con 16.99 metri, appena davanti ad ... Quando l'atletica oggi in tv, Campionati Italiani indoor 2026: orari 1° marzo, ordine gare, streamingDomenica 1° marzo si terrà la terza e ultima giornata dei Campionati Italiani indoor 2026 di atletica al PalaCasali di Ancona. Il day-3 della massima ... GEOGRAFIA, IL PASCAL DI FOGGIA DOMINA I CAMPIONATI ITALIANI: doppietta nei premi individuali e successo a squadre Campionati Italiani Assoluti Indoor di ATLETICA LEGGERA - Ancona - Francesco Fortunato vince i 5km di marcia con il tempo di 17'54"48 NUOVO RECORD DEL MONDO sulla distanza! (prec. Michail Schennikov - Russia -18'07 1995)