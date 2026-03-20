LIVE Atletica Mondiali indoor 2026 in DIRETTA | ANDY DIAZ SI CONFERMA D’ORO! Misura inattaccabile!

Durante i Mondiali indoor di atletica del 2026, Andy Diaz si è confermato campione del mondo con una prestazione considerata inattaccabile. Nel corso della gara, Diaz ha effettuato un ultimo salto molto lungo che è risultato nullo, lasciando invariato il suo primato. La gara si è svolta in diretta, con aggiornamenti sui risultati del mattino e della serata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL RISULTATI DEL MATTINO 21.18: E’ nullo un ultimo salto molto lungo per Diaz. 17.47 la misura che serve per conquistare il secondo titolo iridato consecutivo. Has gareggiato pochissimo l’azzurro allievo di Fabrizio Donato. Speriamo che nelle prossime stagioni il fisico lo sorregga perchè può prendersi tante altre soddisfazioni 21.17: OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZ! ANCORA SUL TETTO DEL MONDO L’AZZURRO! COME UN ANNO FA! 21.16: sarà medaglia di bronzo per un ottimo Triki a cui non entra solo l’ultimo salto, 17.30 per l’algerino. Ora Scott 21.16. L’ITALIA MUOVE IL MEDAGLIERE! ANDY DIAZ E’ SICURAMENTE SUL PODIO 16. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: ANDY DIAZ SI CONFERMA D’ORO! Misura inattaccabile! Articoli correlati Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: Andy Diaz accarezza l’oro a metà gara LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: subito Andy Diaz e Andrea Dallavalle!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Mondiali di atletica indoor... Contenuti e approfondimenti su LIVE Atletica Mondiali indoor 2026 in... Temi più discussi: Mondiali di Atletica indoor 2026: programma, convocati dell'Italia, dove vedere le gare in diretta tv e streaming; Date e orari delle gare dei Mondiali indoor di atletica; Tv: Mondiali indoor su RaiSport e Sky Sport; LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: subito Andy Diaz e Andrea Dallavalle!. LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: Andy Diaz accarezza l’oro a metà garaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL RISULTATI DEL MATTINO 20.57. Questa la classifica del triplo dopo 4 rotazioni: 1 Andy Díaz Hernández ITA ... oasport.it LIVE Mondiali indoor, finale triplo: che primo salto di Diaz! È primo dopo quattro turni. Dallavalle 6°Niente da fare per Marta Zenoni che chiude sesta la sua batteria, non riesce a cambiare passo dopo i mille. Prima la britannica Hunter Bell (4'1209), seconda Jessica Hull, australiana, miglior crono ... gazzetta.it LUDO! È finale mondiale #WorldIndoorChamps Tutta la gioia e l’emozione di Ludovica Cavalli, avanti con 4:16:45 nei 1500 a Torun: prima azzurra di sempre in finale ai Mondiali indoor in questa specialità Ph. Grana/FIDAL #atleticaitaliana #WorldIndoorCh - facebook.com facebook È finale mondiale per Ludovica Cavalli nei 1500, terza in batteria con 4:16:45 ! Iniziata la sessione serale a Torun DIRETTA TV @RaiSport e @SkySport Arena #atleticaitaliana #WorldIndoorChamps x.com