LIVE Atletica Mondiali indoor 2026 in DIRETTA | Diaz e Dallavalle da medaglia! In mattinata le prime batterie

Alle ore 9.51 si sono aperte le prime batterie dei Mondiali indoor di atletica 2026, con le prove multiple che hanno dato il via alla giornata. Durante la mattinata, Diaz e Dallavalle hanno conquistato posizioni che le qualificano per le fasi successive, mentre gli atleti hanno iniziato le competizioni ufficiali. La diretta prosegue con aggiornamenti su tutte le gare in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.51: Si comincia al mattino con le prove multiple, con i 60 metri dell’eptathlon che inaugurano la rassegna: subito un test importante per Dario Dester, al rientro ad alto livello dopo i problemi fisici del 2025 e reduce dal miglioramento del record italiano indoor fino a 6121 punti. Il bresciano punta a inserirsi nella lotta per la top-8 in una gara guidata dal campione del mondo in carica Simon Ehammer, con lo statunitense Kyle Garland e il francese Makenson Gletty tra i pretendenti al podio. Subito dopo sono in programma lungo e peso, fondamentali per delineare la classifica. 9.48: A un anno di... 🔗 Leggi su Oasport.it

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