LIVE Atletica Mondiali indoor 2026 in DIRETTA | Ceccarelli e Randazzo in semifinale nei 60! Problemi per Dester attesa per Diaz e Dallavalle

Durante i Mondiali indoor di atletica, Ceccarelli e Randazzo sono riusciti ad accedere alle semifinali nei 60 metri, mentre Dester ha incontrato alcuni problemi e non ha concluso la gara. In attesa di aggiornamenti, si attendono notizie su Diaz e Dallavalle. Nella classifica dei 12.11, il francese Kounta ha vinto con il tempo di 46,33 secondi, seguito da El Khatib con 46,56 secondi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.11: Vittoria per il francese Kounta con 46?33, secondo posto per El Khatib con 46?56 12.10: Questi i protagonisti della terza batteria dei 400 uomini: 3 David García ESP 46.12 4 Omar Elkhatib POR 46.42 5 Muhammad Abdallah Kounta FRA 45.62 6 Delano Kennedy JAM 45.52 12.09. Questa la classifica dell’eptathlon dopo due prove. La speranza è che Dester possa continuare la gara: 1 Simon Ehammer SUI 2094 2 Kyle Garland USA 1862 3 Vilém Stráský CZE 1802 4 Téo Bastien FRA 1796 5 Heath Baldwin USA 1789 6 Kendrick Thompson BAH 1785 7 Ond?ej Kopecký CZE 1773 8 Makenson Gletty FRA 1751 9 Jeff Tesselaar NED 1746 10 Jente Hauttekeete BEL 1736 11 Dario Dester ITA 1733 12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: Ceccarelli e Randazzo in semifinale nei 60! Problemi per Dester, attesa per Diaz e Dallavalle Articoli correlati Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: Ceccarelli in semifinale nei 60! Attesa per Diaz e Dallavalle LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: subito Andy Diaz e Andrea Dallavalle!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Mondiali di atletica indoor... Aggiornamenti e notizie su LIVE Atletica Mondiali indoor 2026 in... Temi più discussi: Campionati del mondo di atletica indoor 2026: programma, orari e dove vedere le gare dell'Italia; Date e orari delle gare dei Mondiali indoor di atletica; Tv: Mondiali indoor su RaiSport e Sky Sport; LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: subito Andy Diaz e Andrea Dallavalle!. LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: Ceccarelli in semifinale nei 60! Attesa per Diaz e DallavalleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.51: Problema all'adduttore per Dario Dester che passa il terzo salto, Ehammer arriva a 8.15 e allunga in ... oasport.it Mondiali atletica indoor 2026 oggi (20 marzo): orari, tv, streaming, italiani in garaOggi venerdì 20 marzo si aprono i Mondiali Indoor 2026 di atletica: sarà Torun (Polonia) a ospitare la rassegna iridata al coperto, che si preannuncia ... oasport.it TORUN CI SIAMOOOOOOOO Sono 26 gli azzurri ai Mondiali indoor in Polonia… E 12 gareggiano oggi! È già un’edizione da record per Kelly Doualla: è la più giovane italiana di sempre in una competizione iridata di atletica! Forza #ItaliaTeam! #Worl - facebook.com facebook Mondiali indoor di atletica, i risultati delle gare di oggi LIVE #SkySport #Atletica #Torun2026 x.com