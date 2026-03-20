LIVE Atletica Mondiali indoor 2026 in DIRETTA | Ceccarelli in semifinale nei 60! Attesa per Diaz e Dallavalle

Durante i Mondiali indoor di atletica 2026, Ceccarelli ha raggiunto la semifinale nei 60 metri, mentre l’attesa si concentra sulle prestazioni di Diaz e Dallavalle. Nella sessione mattutina, Dester ha saltato 7.05 al primo tentativo, e Azu ha corso i 60 metri in 6.55, con Wdowik e Kiryu che si sono classificati rispettivamente secondo e terzo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.57: Dester atterra a 7.05 al primo tentativo 10.56: Partenza non perfetta di Azu che poi si distende e vince in 6?55, secondo posto per Wdowik con 6?60, terzo il giapponese Kiryu con 6?62 10.53: Questi i protagonisti dlla sesta batteria: 2 Arão Adão Simão ANG 13.74 3 Jeremiah Azu GBR 6.47 4 Strahinja Jovan?evi? SRB 6.69 5 Hristo Iliev BUL 6.51 6 Yoshihide Kiryu JPN 6.53 7 Oliwer Wdowik POL 6.54 8 Chen Wen-Pu TPE 6.60 10.52: Tra poco il via della gara del lungo dell’eptathlon: 1 Jente Hauttekeete BEL 7.53 2 Kyle Garland USA 7.96 3 Dario Dester ITA 7.68 4 Vilém Stráský CZE 7.47 5 José Fernando Ferreira BRA 7. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: Ceccarelli in semifinale nei 60! Attesa per Diaz e Dallavalle Articoli correlati LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: subito Andy Diaz e Andrea Dallavalle!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Mondiali di atletica indoor... Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: Diaz e Dallavalle da medaglia! In mattinata le prime batterie Aggiornamenti e notizie su LIVE Atletica Mondiali indoor 2026 in... Temi più discussi: Campionati del mondo di atletica indoor 2026: programma, orari e dove vedere le gare dell'Italia; Tv: Mondiali indoor su RaiSport e Sky Sport; LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: subito Andy Diaz e Andrea Dallavalle!; Date e orari delle gare dei Mondiali indoor di atletica. LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: Ceccarelli in semifinale nei 60! Attesa per Diaz e DallavalleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.34: Si distende molto bene il giamaicano Levell che vince in 653, secondo posto per l'ungherese Illovszky ... oasport.it Mondiali di atletica indoor, i risultati delle gare di oggi in diretta live da TorunPrima giornata di gare ai Mondiali indoor di Torun: Ceccarelli chiude terzo la sua batteria dei 60m maschili e si qualifica per la semifinale (la finale in serata). Attesa per gli azzurri Diaz e Dalla ... sport.sky.it TORUN CI SIAMOOOOOOOO Sono 26 gli azzurri ai Mondiali indoor in Polonia… E 12 gareggiano oggi! È già un’edizione da record per Kelly Doualla: è la più giovane italiana di sempre in una competizione iridata di atletica! Forza #ItaliaTeam! #Worl - facebook.com facebook Mondiali indoor di atletica, i risultati delle gare di oggi LIVE #SkySport #Atletica #Torun2026 x.com