Durante il recente Consiglio europeo, la premier italiana ha sostenuto, insieme ad altri nove Stati membri, la richiesta di modificare le regole dell’Ets per ridurre l’effetto sui costi dell’energia. L’Italia si schiera così in prima linea nel fronte anti tasse green, mentre all’interno dell’Unione si assiste a divisioni che rallentano il processo decisionale. La discussione continua senza una decisione definitiva.

In Europa è battaglia dura sugli Ets, l’Emissions Trading System, il sistema di scambio delle quote di emissione di Co2, introdotto dall’Unione europea come uno dei principali strumenti di politica climatica per ridurre l’impatto ambientale delle attività industriali. L’Italia guida il fronte di chi intende abolirli. Insieme ad altri nove Paesi Austria, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia, si chiede una «revisione approfondita» di questo strumento. L’obiettivo è quello di sollevare l’industria in questo momento così difficile. Di questo ha parlato Giorgia Meloni ieri prima del Consiglio Ue con il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, e il primo ministro belga Bart de Wever. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’Italia guida il fronte anti tasse green ma l’Unione si spacca e perde tempo

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