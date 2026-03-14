La nazionale femminile di hockey su prato non parteciperà ai Mondiali del 2026. La squadra ha perso l’ultima partita decisiva contro la Scozia, che ha impedito il suo accesso alla competizione prevista tra Wavre e Amsterdam. La sconfitta mette fine alle speranze di qualificazione per le giocatrici italiane. La qualificazione ai Mondiali è sfumata all’ultimo incontro della fase di qualificazione.

Si infrange all’ultima opportunità il sogno della Nazionale femminile di hockey su prato di agguantare il pass per i Mondiali che si disputeranno dal 15 al 30 agosto 2026 a Wavre (Belgio) e ad Amsterdam (Olanda). Le azzurre guidate da Massimo Lanzano non sono riuscite a sfruttare le due (pur difficilissime) chance avute nel torneo di qualificazione che si è disputato in India in questi giorni. Dopo la sconfitta in semifinale ieri con l’India, oggi l’Italia è stata battuta per 1-0 dalla Scozia nella finalina per il terzo posto. Match che ha visto le scozzesi andare avanti all’8? con il corner corto segnato da Amy Costello. La grande chance le azzurre ce l’hanno avuto su corner corto, non realizzato sul finale di terzo periodo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey prato femminile, niente Mondiali per l’Italia. La Scozia infrange il sogno

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