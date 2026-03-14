Donne anche i trans all’Onu l’Italia vota a favore – Protesta Pvf

Durante la riunione dell’ONU sulla Commissione sullo Status delle Donne, l’Italia ha espresso voto favorevole alle conclusioni concordate, che includono anche le persone transgender. Antonio Brandi, presidente dell’associazione Pro Vita & Famiglia, ha inviato una lettera aperta per commentare questa decisione. La discussione si svolge fino al 19 marzo e coinvolge vari rappresentanti internazionali.

Antonio Brandi, presidente dell’associazione Pro Vita & Famiglia, ci invia la seguente lettera aperta sulla votazione italiana all’Onu sulle “conclusioni concordate” della Commissione sullo Status delle Donne (CSW) in corso all’ONU fino al 19 marzo. Ne concordiamo totalmente il contenuto e la pubblichiamo qui di seguito per chiarire ai lettori quale sia stata nell’occasione la posizione italiana, che non ci piace per niente. “Ti porto notizie dall’ONU. Non sono quelle che volevo ricevere. Non sono quelle che volevo darti. Ma soprattutto, non provengono da chi aveva il dovere istituzionale di informarci prima. “L’Italia ha votato a favore delle cosiddette “conclusioni concordate” della Commissione sullo Status delle Donne (CSW) in corso all’ONU fino al 19 marzo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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