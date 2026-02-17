L’ex centrocampista Luka Modric, che ha appena compiuto 38 anni, dimostra che l’età non limita più le performance sportive di alto livello. La sua presenza in campo, con continui contrasti e passaggi precisi, sfida l’idea che i giocatori più anziani siano meno efficaci. Oggi, molti atleti continuano a giocare ad alti livelli, anche oltre i 35 anni, portando in campo esempi concreti di longevità.

L’ageismo è una discriminazione basata sull’età. Consiste nell’escludere o trattare sfavorevolmente persone perfettamente in grado di svolgere un lavoro semplicemente perché hanno raggiunto una certa età. È un pregiudizio che presuppone che raggiungere una certa età equivalga automaticamente a perdere competenza. In molti settori, questa idea è inaccettabile. Non nel calcio. Per anni – scrive El Paìs – alcuni club hanno applicato politiche non scritte che funzionano più o meno così: dopo una certa età – 32, 33 o 34 anni – i rinnovi contrattuali diventano impossibili o improbabili. Non importa molto se il giocatore sta ancora giocando bene, se è titolare fisso o se la sua influenza sul gioco è decisiva. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Non esiste più la vecchiaia di un giocatore, o almeno non è legata all'età: guardate Modric (El Paìs)

