Non esiste più la vecchiaia di un giocatore o almeno non è legata all’età | guardate Modric El Paìs
L’ex centrocampista Luka Modric, che ha appena compiuto 38 anni, dimostra che l’età non limita più le performance sportive di alto livello. La sua presenza in campo, con continui contrasti e passaggi precisi, sfida l’idea che i giocatori più anziani siano meno efficaci. Oggi, molti atleti continuano a giocare ad alti livelli, anche oltre i 35 anni, portando in campo esempi concreti di longevità.
L’ageismo è una discriminazione basata sull’età. Consiste nell’escludere o trattare sfavorevolmente persone perfettamente in grado di svolgere un lavoro semplicemente perché hanno raggiunto una certa età. È un pregiudizio che presuppone che raggiungere una certa età equivalga automaticamente a perdere competenza. In molti settori, questa idea è inaccettabile. Non nel calcio. Per anni – scrive El Paìs – alcuni club hanno applicato politiche non scritte che funzionano più o meno così: dopo una certa età – 32, 33 o 34 anni – i rinnovi contrattuali diventano impossibili o improbabili. Non importa molto se il giocatore sta ancora giocando bene, se è titolare fisso o se la sua influenza sul gioco è decisiva. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: Il calcio è un’industria che si regge su dramma precoce e sofferenza, guardate Real e Barça (El Paìs)
Ronaldo è vittima del suo “Cristianesimo”, ormai non gli sta più bene niente (El Paìs)Ronaldo si trova nel mezzo di una crisi personale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sondaggio - L'auto giusta non esiste più; Merz: l’ordine del dopoguerra non esiste più, serve Europa sovrana; Merz a Monaco: Il mondo come lo conosciamo non esiste più. La Nato utile a noi e agli Usa; Merz a Monaco: l’ordine del dopoguerra non esiste più. Serve un’Europa sovrana.
La spiaggia nera di Reynisfjara in Islanda non esiste più. Era la location de Il Trono di Spade: Mareggiate e venti forti l’hanno cancellataLe colonne di basalto della celebre location del Trono di Spade sono finite in mare dopo un'erosione costiera senza precedenti ... ilfattoquotidiano.it
La spiaggia più pericolosa del mondo non esiste più: l’origine della sabbia nera di Reynisfjara in IslandaLa spiaggia nera di Reynisfjara è finita al centro dell'attenzione per essere stata distrutta dal maltempo: in realtà, tra origine, conformazione e folklore ... fanpage.it
Vinicius Jr: «Nessuno come Modric, è il migliore al mondo. Ora è al Milan e mi manca» facebook
Maignan che in tv si dice deluso per il pareggio e Modric che ammette che la Roma ha dominato (con la faccia di chi si chiede: ma dove sono capitato) La totale, voluta, sistematica rinuncia al gioco di Allegri ha spaccato in due il mondo Milan: da una parte c x.com