Banche l’intelligenza artificiale mette a rischio 200mila posti di lavoro

L’intelligenza artificiale sta progressivamente trasformando il settore bancario in Europa. Secondo le stime, circa 200.000 posizioni lavorative potrebbero essere a rischio entro il 2030. Questa evoluzione rappresenta un cambiamento significativo, che richiede attenzione alle implicazioni occupazionali e alle strategie di adattamento delle istituzioni finanziarie. È importante monitorare l’impatto di queste tecnologie sul mercato del lavoro e sulle professionalità coinvolte.

L' intelligenza artificiale rischia di mettere a rischio 200mila posti di lavoro nel settore bancario in Europa entro il 2030. E' quanto emerge da uno studio di Morgan Stanley citato dal 'Financial Times'. La stima di Morgan Stanley, secondo cui il settore potrebbe tagliare il 10% dei posti di lavoro entro il 2030, "arriva mentre le banche si affrettano a ottenere i risparmi promessi dall'IA e a spostare una parte sempre maggiore delle loro attività online". Secondo l'analisi condotta su 35 istituti di credito, i tagli sono più probabili nelle divisioni di 'servizi centrali' delle banche, che includono i ruoli di back office e middle office, oltre alle funzioni di gestione del rischio e conformità normativa.

In banca l'IA non sostituisce l'uomo, lo aiuta - Anche nel settore bancario, l’intelligenza artificiale rappresenta una delle principali leve di trasformazione. repubblica.it

Intelligenza artificiale in banca, accordo Bbva-OpenAI: assistenti virtuali per i clienti e «alter ego» per i dipendenti - Bbva e OpenAI hanno siglato una partnership strategica con l'obiettivo di ridefinire il futuro dei suoi servizi attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale. corriere.it

