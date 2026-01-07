Lavoro nei call center a rischio il 9 gennaio la protesta

Il settore dei call center a Taranto affronta una situazione delicata, come evidenziato dall’ultimo rendiconto sociale INPS. Con il rischio di ulteriori riduzioni occupazionali, il 9 gennaio si terrà una protesta per sensibilizzare le istituzioni e tutelare i posti di lavoro. È fondamentale trovare soluzioni concrete per garantire stabilità e continuità occupazionale in un territorio già fortemente colpito.

Tarantini Time Quotidiano La fotografia scattata dall’ultimo rendiconto sociale INPS di Taranto parla chiaro: non possiamo più permetterci il rischio di perdita di ulteriori posti di lavoro. La condizione è drammatica e la minaccia di licenziamenti e delocalizzazioni nel settore dei call center ci porta oggi a lanciare un grido d’allarme a livello nazionale e locale. A dirlo in conferenza stampa sono Vera Monaco e Rino Montuori per la SLC CGIL, Gianfranco Laporta e Christian Della Porta della FISTEL CISL e Francesco Russo e Marco Funiati per UGL Telecomunicazioni. L’apprensione per il futuro di circa 800 lavoratori del settore a Taranto, porterà il prossimo 9 gennaio ad assemblee e scioperi in più presidi italiani. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Lavoro nei call center a rischio, il 9 gennaio la protesta Leggi anche: Call center, lavoratori a rischio in sciopero Leggi anche: Bollette e call center telefonici, rischio nuovi rincari. Scoppia la polemica Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. CALL CENTER ASL TERAMO: 10 POSTI LAVORO A RISCHIO, COSTRETTI A PENDOLARISMO DA SEDE DI TREGLIO; Meccanica, tessile e call center: oltre 70 tavoli di crisi; Taranto, sindacati proclamano sciopero nei call center della città ionica; Cambia l'appalto al Cup delle Asl: a rischio 13 posti nel Frentano. Lavoratori dei call center a rischio con l’appalto Enel: indetto sciopero nazionale, l'allarme dei sindacati - Appalto Enel call center: rischio licenziamenti, delocalizzazioni e automazione, tra protesta dei sindacati e mobilitazioni in tutta Italia. notizie.it

CALL CENTER PUGLIA Call center in Puglia a rischio: l’intelligenza artificiale minaccia 2.500 posti di lavoro - nei call center potrebbe sostituire migliaia di operatori, lanciando un allarme occupazionale nelle province di Bari, Lecce e Taranto ... statoquotidiano.it

Call center Enel, anche Reggio Calabria partecipa allo sciopero nazionale “per il lavoro e la dignità” - “Anche Reggio Calabria partecipa con forza allo sciopero nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori dei call center in appalto Enel, proclamato dalle Segreterie nazionali di SLC CGIL, FISTEL CISL e ... strettoweb.com

07 GENNAIO 2026 - TARANTO - LAVORO CALL CENTER: A RISCHIO IL 9 LA PROTESTA

Il sistema degli appalti dei servizi call center legati alla commessa ENEL scricchiola. A denunciarlo sono i sindacati SLC CGIL, FISTEL CISL e UGL Telecomunicazioni che anche a Taranto annunciano lo sciopero su più turni di lavoro dei dipendenti del polo ta - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.