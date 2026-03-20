LinkedIn annuncia Patches il nuovo puzzle game che sfida i professionisti

LinkedIn ha annunciato il lancio di Patches, un nuovo gioco di logica che mira a coinvolgere i professionisti in un'esperienza di svago e sfida mentale. Il puzzle si propone come un modo per combinare il divertimento con attività legate al mondo del lavoro, aprendo così nuove possibilità di interazione tra utenti. La piattaforma ha condiviso questa novità attraverso i propri canali ufficiali.

(Adnkronos) – L'annuncio del nuovo puzzle di logica Patches segna un ulteriore passo nell'integrazione tra intrattenimento e networking professionale. Il gioco entra a far parte della collezione LinkedIn Games in un contesto globale che vede l'Italia stabilmente tra i primi dieci mercati al mondo per numero di utenti attivi nel settore videoludico. Patches si aggiunge. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Viewfinder gratis su Epic Games: il puzzle game che sfida la realtàDimentica le leggi della fisica: in questo capolavoro indie, ciò che vedi diventa vero. Double Fine annuncia Kiln, un nuovo party game con i vasi rottiDouble Fine ha sorpreso il pubblico del Developer Direct annunciando Kiln, un nuovo party game multiplayer che incarna perfettamente lo stile...