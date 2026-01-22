double fine annuncia kiln un nuovo party game con i vasi rotti

Double Fine ha presentato Kiln, un nuovo party game multiplayer che si distingue per il suo stile originale e innovativo. Annunciato durante il Developer Direct, il gioco introduce un'esperienza collaborativa incentrata su vasi rotti, mantenendo l'approccio creativo e fuori dagli schemi tipico dello studio. Kiln promette di offrire momenti di svago e interazione tra i giocatori, mantenendo alta la qualità e l'attenzione ai dettagli tipiche di Double Fine.

Double Fine ha sorpreso il pubblico del Developer Direct annunciando Kiln, un nuovo party game multiplayer che incarna perfettamente lo stile creativo e fuori dagli schemi dello studio guidato da Tim Schafer. La presentazione è stata volutamente teatrale: dopo aver parlato della filosofia dello studio, Schafer ha rotto un vaso sul palco per introdurre un gioco in cui fragilità, caos e creatività sono al centro dell’esperienza. Kiln è previsto per la primavera del 2026 e sarà preceduto da una fase beta, i cui dettagli verranno comunicati in seguito. Dopo aver mostrato il primo gameplay trailer di Forza Horizon 6, Double Fine ha fatto irruzione nel Developer Direct per svelare il loro nuovo progetto: Kiln. 🔗 Leggi su Game-experience.it

