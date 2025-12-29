Viewfinder gratis su Epic Games | il puzzle game che sfida la realtà

Viewfinder, il puzzle game disponibile gratuitamente su Epic Games Store, invita i giocatori a esplorare e reinterpretare le proprie percezioni della realtà. Questo titolo propone un’esperienza coinvolgente e riflessiva, unendo creatività e logica. Approfittare dell’offerta permette di scoprire un gioco originale e stimolante, ideale per chi cerca una sfida intellettuale senza rinunciare alla qualità. Un’occasione da non perdere per arricchire la propria libreria digitale.

Viewfinder gratis è il regalo che oggi Epic Games Store offre ai suoi utenti, ed è probabilmente una delle gemme più preziose e intellettualmente stimolanti dell’intero calendario festivo. Se avete amato titoli come Portal, Superliminal o The Witness, preparatevi a innamorarvi perdutamente. Disponibile a costo zero solo per le prossime 24 ore, questo titolo sviluppato da Sad Owl Studios non è un semplice videogioco, ma una dimostrazione tecnica e artistica di come la prospettiva possa letteralmente costruire mondi. In Viewfinder, una fotografia non è solo un ricordo: è un portale, una risorsa, un ponte. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - Viewfinder gratis su Epic Games: il puzzle game che sfida la realtà Leggi anche: We Were Here Together gratis su Epic Games: scarica il puzzle co-op artico Leggi anche: Fear the Spotlight: la horror adventure retro gratis su Epic Games Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Disponibile il gioco gratis dell'Epic Games Store del 29 dicembre: è un'avventura che gioca con la prospettiva - Viewfinder è il nuovo gioco gratis dell'Epic Games Store del 29 dicembre. multiplayer.it Epic Games Store, è ora disponibile il gioco gratis del 29 dicembre 2025, ecco il link per scaricarlo - Epic Games Store continua la sua tradizione natalizia e rende disponibile un nuovo gioco gratuito per tutti gli utenti PC. msn.com

