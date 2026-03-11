Metro Linea 6 Napoli corse prolungate fino alle 21,30 da Pasqua | l'annuncio del Comune
Da Pasqua, la metropolitana di Napoli sulla linea 6 effettuerà corse prolungate fino alle 21,30, come annunciato dal sindaco. Oggi si è tenuto il primo incontro tecnico per definire i dettagli del nuovo orario. La decisione mira a estendere il servizio e migliorare la copertura durante le ore serali. L’ufficio comunale ha ufficializzato le modifiche e avviato le procedure necessarie.
L'annuncio del sindaco Gaetano Manfredi: "Corse fino alle 21 della metro Linea 6 da Pasqua". Oggi il primo incontro tecnico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
