Metro Linea 6 Napoli corse prolungate fino alle 21,30 da Pasqua | l'annuncio del Comune

Da Pasqua, la metropolitana di Napoli sulla linea 6 effettuerà corse prolungate fino alle 21,30, come annunciato dal sindaco. Oggi si è tenuto il primo incontro tecnico per definire i dettagli del nuovo orario. La decisione mira a estendere il servizio e migliorare la copertura durante le ore serali. L’ufficio comunale ha ufficializzato le modifiche e avviato le procedure necessarie.