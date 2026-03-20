Un video diffuso sui social mostra alcuni studenti del Liceo Lanza di Foggia mentre preparano una sorpresa per la loro insegnante di matematica, Professoressa Simona Guerra di Manfredonia. Nella clip si vedono lucine a terra, palloncini colorati, fiori e una torta, mentre gli studenti aspettano l’arrivo della docente. La scena si è rapidamente fatta virale, attirando l’attenzione degli utenti online.

Lucine a terra, palloncini e fiori con una torta: è virale il video che alcuni alunni del Liceo Lanza di Foggia hanno girato nella loro classe in attesa della professoressa di matematica Simona Guerra di Manfredonia. ormai ci conosce come le sue tasche e sa che quando le cose si fanno assurde e misteriose, sicuramente dietro ci siamo noi, a volte forse persino insopportabili e incontrollabili per questa nostra vena folle, che ci fa unire fino a fare cose straordinarie, che spesso sono indimenticabili. Mancando pochi mesi (cento giorni!) al capolinea, il tempo per poterne fare ancora è rimasto poco, come pochi sono rimasti i fatidici compiti di matematica. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Liceo Lanza di Foggia: virale la sorpresa alla prof. Simona Guerra di Manfredonia

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