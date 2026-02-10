No alla pista ciclabile dentro al liceo Sabin | raccolta firme di studenti e prof

Studenti e insegnanti del liceo Sabin di Bologna hanno iniziato a firmare contro il progetto di installare una pista ciclabile all’interno dell’istituto. La protesta si fa sentire mentre si moltiplicano le firme per chiedere di fermare questa decisione. La questione divide il personale scolastico e gli studenti, molti dei quali temono che l’installazione possa creare disagi e problemi di sicurezza dentro l’edificio. La raccolta firme continua, ma finora non ci sono state risposte ufficiali da parte delle autorità scolastiche.

Bologna, 10 febbraio 2026 - E’ partita, al liceo Sabin, la raccolta firme per bloccare il progetto che farà passare una pista ciclabile all’interno del liceo di via Matteotti. Cosa prevede il progetto. Secondo il piano, ciclisti transiteranno lungo il corsello interno all’area scolastica che fiancheggia l’edificio e che ora è considerata come via di fuga o di accesso ai mezzi di soccorso. La petizione, come si legge nella circolare a firma della preside Rossella Fabbri, "a tutela della sicurezza delle studentesse e degli studenti, di tutto il personale scolastico, nonché delle attrezzature e degli spazi” del liceo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È stata avviata una raccolta firme per proporre un percorso ciclabile nel centro cittadino più sicuro e adeguato.

