Liceo Classico La Farina | ultimo sabato di Open Day dedicato al percorso Biomedico

Sabato 6 febbraio il Liceo Classico “La Farina” di Messina aprirà le sue porte per l’ultimo Open Day dedicato al percorso Biomedico. È l’ultima occasione per studenti e genitori di scoprire da vicino questa sperimentazione, che punta a rafforzare l’orientamento in campo biologico e medico.

Sabato 6 febbraio si terrà l'ultimo appuntamento di Open Day del Liceo Classico "La Farina" di Messina, un'occasione conclusiva e imperdibile per studenti e famiglie interessati a conoscere da vicino il percorso di potenziamento-orientamento "Biologia con Curvatura Biomedica", sperimentazione.

