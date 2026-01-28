Doppio appuntamento al Liceo Giannone per il nuovo libro di Francesca Fialdini

"Come fossi una bambola" venerdì 30 gennaio presso l’Auditorium provinciale di Caserta e sabato 31 gennaio presso la sala conferenze della sede dell'istituto a Caiazzo Il Liceo Classico e Scientifico “Pietro Giannone” di Caserta ritorna protagonista di ben due eventi incentrati sull’educazione affettiva, tema più che mai scottante ai nostri giorni, e lo fa con un’ospite d’eccezione, la nota conduttrice Rai Francesca Fialdini. La giornalista, che è già stata coinvolta durante lo scorso anno scolastico in un confronto con le studentesse e gli studenti del Liceo sulla tematica dei disturbi alimentari in occasione della presentazione del suo libro “Nella tana del coniglio”, ritorna venerdì 30 gennaio, alle ore 17:00, presso l’Auditorium provinciale di Caserta e sabato 31 gennaio alle ore 11:00 presso la sala conferenze della sede del “Giannone” a Caiazzo, per dialogare sul suo ultimo lavoro, scritto insieme allo psicoterapeuta Massimo Giusto, dal titolo “Come fossi una bambola”.🔗 Leggi su Casertanews.it

