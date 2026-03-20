L’ho stretta in braccio mentre moriva L’amico di Lucia racconta la tragedia L’urlo la corsa la veglia fino all’alba

Da lanazione.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un amico di Lucia ha raccontato di averla tenuta in braccio mentre moriva, descrivendo l’urlo e la corsa che hanno seguito l’incidente. Sara Minciarioni ha riferito di aver vegliato sul suo corpo fino alle prime luci dell’alba, condividendo i momenti che hanno segnato quella notte drammatica. La tragedia ha coinvolto più persone e ha avuto risvolti emotivi intensi.

e Sara Minciarioni "L’ho tenuta fra le braccia e poi ho vegliato sul suo corpo fino alle prime luci dell’alba. Ricordo le sue ultime parole: ’guarda l’Orsa Maggiore com’è bella stanotte’ e poi un istante dopo non era più lì. È accaduto qualcosa di assurdo che non mi lascia dormire. Lucia era la vita fatta persona, un angelo, davvero un angelo"". Massi - così lo chiamava Lucia Lamentini la 50enne morta alle prime ore di mercoledì falciata da un’auto lungo via della Lebbia a Lisciano Niccone - è il sopravvissuto all’incidente. È l’amico che si trovava con la vittima e che solo per fatalità si è scansato poco prima che sopraggiungesse la Volkswagen Polo, guidata da un 38enne di Cortona poi risultato positivo all’alcol test e ora indagato dalla Procura di Perugia per omicidio stradale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - "L’ho stretta in braccio mentre moriva". L’amico di Lucia racconta la tragedia. L’urlo, la corsa, la veglia fino all’alba

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