Tragedia all’alba in centro a Massa Fiamme devastano appartamento Muore l’ex carabiniere Dell’Amico I colleghi tentano di sfondare la porta

Questa mattina, in pieno centro a Massa, un incendio ha distrutto un appartamento, causando la morte di un ex carabiniere, Dell’Amico. I vicini hanno sentito le urla e hanno chiamato i soccorsi, ma quando sono arrivati le fiamme erano troppo alte. I colleghi dell’uomo hanno tentato di entrare forzando la porta, ma senza riuscirci. Dell’Amico era molto conosciuto in zona, amava passeggiare con il suo cane nelle vie vicino casa, in via della Mura Nord. La città si sveglia sconvolta per questa

di Alfredo Marchetti Lo conoscevano tutti in centro città. Amava passeggiare col cane nelle strade vicino casa, in via della Mura nord. Carlo Dell'Amico, 62 anni, era in quiescenza ormai da anni, congedandosi come maresciallo capo dall'Arma dei carabinieri. Era stato in sottordine alla stazione di Marina di Massa e di seguito comandante dell'aliquota radiomobile a Carrara, sua città d'origine. Grande appassionato della lettura, aveva partecipato anni fa a una missione all'estero, in Iraq e oggi si godeva il meritato tempo libero. Fino alla tragedia di mercoledì prima dell'alba: una candela o una sigaretta (l'esatta dinamica sarà chiarita dai vigili del fuoco ), sono tra le probabili ipotesi del rogo che si è scatenato nell'appartamento.

