stellantis al bivio tra europa e usa

Stellantis affronta una scelta difficile tra mercato europeo e statunitense, a causa di recenti decisioni legislative. La disputa sui dazi e le tensioni commerciali tra Europa e Stati Uniti influenzano le strategie del gruppo automobilistico. Le nuove normative americane e le restrizioni europee creano ostacoli concreti per l’azienda. Questa situazione porta Stellantis a riconsiderare le proprie mosse e a valutare i rischi di un mercato in rapido mutamento. La società osserva attentamente gli sviluppi in entrambe le aree.

L'effetto paradosso è servito: mentre a Bruxelles si discute di dazi etici e barriere intelligenti contro l'invasione asiatica, negli Stati Uniti la bocciatura della linea protezionistica di Donald Trump da parte della Corte Suprema riapre un fronte di incertezza che complica ulteriormente il quadro globale. Doveva essere l'era dei muri tariffari, rischia di trasformarsi nell'ennesimo labirinto giuridico. E nel labirinto, come sempre, si perdono gli investimenti. Per un gruppo come Stellantis, già sospeso tra due sponde dell'Atlantico, la confusione sui dazi è molto più di un dettaglio commerciale: è un moltiplicatore di rischio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

