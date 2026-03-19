Letizia di Spagna, regina nota per il suo stile e passione per la moda, non partecipa mai alle sfilate di moda. Nonostante il suo interesse per il settore, evita di presenziare agli eventi di alta moda e non si vede mai seduta tra gli spettatori di una fashion week. La sua presenza alle occasioni ufficiali rimane l’unico momento in cui compare pubblicamente in ambito fashion.

Eppure, nonostante la sua anima fashion, e questa reiterata passione per l'universo dell'abbigliamento, difficilmente la vediamo seduta tra le prime file di una celebre sfilata, magari vicino a volti noti, super celeb e personaggi di spicco dello star-system. A rivelare il perché dell'assenza della sovrana nei front row dei fashion show delle più importanti maison, come quelli della Madrid Fashion Week attualmente in corso, è stato il duo di stilisti di Pedro del Hierro, uno dei marchi spagnoli più amati dalla regina. In un'intervista rilasciata a Hola!, i designer, oltre ad aver espresso pubblicamente la propria gratitudine verso la sovrana per la sua devozione al marchio visto che di sovente lo sceglie per i suoi impegni pubblici, hanno anche ammesso di averla invitata più volte ai propri défilé, ma senza successo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Letizia di Spagna, la regina che ama la moda non presenzia alle sfilate. Ma c'è un valido motivo

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