Letizia di Spagna segnata dal lutto in nero e impacciata all’evento più importante

Letizia di Spagna, profondamente segnata dal doppio lutto famigliare e nazionale, si è presentata in nero e visibilmente provata al Fitur, la fiera del turismo che visita regolarmente ogni anno e che di solito rappresenta un’occasione per sfoggiare i suoi migliori look da lavoro. Letizia di Spagna dimessa e sottotono per il lutto. È un periodo molto duro per la Casa Reale colpita da un duplice lutto. Letizia e Felipe di Spagna hanno pianto la morte di Irene di Grecia, sorella della Regina madre Sofia e zia del Re. Poi, all’indomani dei f unerali della Principessa, la tragedia ferroviaria che ha causato oltre 40 vittime. 🔗 Leggi su Dilei.it

Argomenti discussi: In Spagna deragliano altri due treni: morto il macchinista di un convoglio in Catalogna; La famiglia reale greca e spagnola riunite per dare l’ultimo saluto alla Principessa Irene nella Cattedrale Metropolitana di Atene - VIDEO.

