L' Eredità tra i 18 e i 55 anni | Tommaso spiazza tutti

Nella puntata di sabato 3 gennaio de L'Eredità, tre concorrenti si sono qualificati per il Triello: Stefano, Giulio e Tommaso. Tra loro, quest'ultimo ha sorpreso il pubblico e la giuria con una performance inaspettata. Il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1 continua ad appassionare per la sua formula di quiz e sfide, coinvolgendo un pubblico tra i 18 e i 55 anni.

Stefano, Giulio e Tommaso i tre concorrenti che sono riusciti ad arrivare al Triello a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, sabato 3 gennaio. Ai cento secondi, invece, si sono sfidati Tommaso e Stefano. E a spuntarla è stato Tommaso, che così si è potuto sedere per la prima volta al tavolo della ghigliottina. Il montepremi iniziale era di 190mila euro. "Un debutto stupendo", lo ha definito il conduttore. Le cinque parole da collegare questa sera invece erano: toccare, caldo, occhi, profondo e bue. Mentre la cifra in palio, dopo vari dimezzamenti, è scesa a 47. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

