L' Eredità che sconforto | Cristian travolto

Cristian ha vinto una sfida difficile su L'Eredità, il quiz condotto da Marco Liorni, durante la puntata di sabato 21 febbraio. La sua vittoria è stata decisa da una risposta corretta in extremis, che lo ha portato in finale. Dopo aver superato vari concorrenti, ha mostrato grande determinazione, nonostante le emozioni intense. La puntata si è conclusa con il suo trionfo, lasciando il pubblico incuriosito.

Cristian è stato il campione de L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni, nella puntata in onda questa sera, sabato 21 febbraio, su Rai 1. Il concorrente è riuscito ad arrivare alla ghigliottina dopo sole due puntate. Le parole da collegare erano: maggio, figlio, fiori, Roma e sole. Mentre la cifra in palio era di ben 22.500 euro. Dopo averci ragionato su un minuto, come previsto dal regolamento, Cristian ha scritto la parola Re sul cartoncino a sua disposizione. E, nonostante le sue incertezze (ha detto di essere riuscito a trovare solo tre collegamenti su cinque), alla fine il campione ha trionfato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

L'Eredità, "un po' meno, dai": Marcello travoltoNella puntata di venerdì 12 dicembre de L'Eredità, Marcello si è distinto per aver raggiunto la Ghigliottina, il momento clou del game show condotto da Marco Liorni.

L'Eredità, "manco la vede": Francesco travoltoQuesta sera a L’Eredità, Marco Liorni accoglie Maria, Matteo, Elena e Francesco, i quattro concorrenti pronti a sfidarsi.

L'eredità – Sfida tra i giganti: puntata 21 febbraio 2026/ Diretta e ospiti: da Edoardo Leo a Max TortoraL'eredità - Sfida tra i giganti torna in onda oggi con il secondo ed ultimo appuntamento: da Edoardo Leo a Max Tortora, ecco gli ospiti.

