Chiara Ferragni ha condiviso sui social alcune foto della cena celebrativa per il compleanno del figlio Leone, accompagnate da dolci auguri. Nel frattempo, si trova in Spagna, dove ha partecipato al Malaga Film Festival 2026, assegnando il premio alla Miglior Fotografia. La influencer ha pubblicato immagini della serata e delle tappe del suo viaggio all’estero.

Sono giorni decisamente speciali per Chiara Ferragni: mentre nel mondo del gossip si mormorava di un nuovo amore nella sua vita l'Influencer è volata all'estero, direzione Spagna, per assegnare il premio alla Miglior Fotografia durante il Malaga Film Festival 2026. Al suo rientro a Milano, poi, ecco un'altra ricorrenza importante — forse più di tutte — ad accoglierla: l'ottavo compleanno del figlio Leone. Chiara Ferragni, gli auguri per gli otto anni di Leone: "Mai pensato di poter vivere un amore così" Di ritorno da Malaga, come sempre, Chiara Ferragni ha trovato ad attenderla a casa i suoi due dolcissimi figli: Leone e Vittoria. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chiara Ferragni, i dolci auguri per il figlio Leone. E pubblica le foto della cena esclusiva

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