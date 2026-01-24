L'industria aeronautica sta attraversando una fase di innovazione, con l'introduzione di tecnologie digitali e automazione. Da Pomigliano a Tolosa, i processi di produzione si evolvono grazie all'uso di sistemi informatizzati, robot e laser, che migliorano precisione e efficienza. Gli operai monitorano le operazioni tramite tablet e web service, segnando un passo importante verso un settore più tecnologico e competitivo, mantenendo alta la qualità delle strutture aeronautiche.

Bit e robot sostituiscono le tradizionali macchine meccaniche, con gli occhi degli operai che seguono i processi attraverso tablet e sistemi di web service, mentre i laser assemblano pezzi e monitorano la qualità del prodotto. E, poi, i nuovi scali di montaggio Human-Centered Smart Factory, un approccio che mira a combinare le potenzialità dell’automazione con il benessere e le competenze delle persone, trasformando gli operatori in veri e propri esperti digitali e manager del processo produttivo. È fra gli stabilimenti di Leonardo di Pomigliano e Nola (dove sono occupati, rispettivamente, 2.700 e 700 lavoratori) che la fabbrica tradizionale cambia pelle, digitalizzando la produzione. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Aeronautica, da Pomigliano a Tolosa la fusoliera di Leonardo

Tolosa-Lens: i “Sang et Or” vogliono allungare in vetta, ma il Tolosa sogna l’EuropaIl match tra Tolosa e Lens, in programma allo Stadium de Toulouse, rappresenta un momento importante della stagione di Ligue 1.

Trasporti d'urgenza da Lamezia a Roma e da Alghero a Torino: l'Aeronautica trasferisce due neonati in pericolo di vitaNel pomeriggio di oggi, l'Aeronautica Militare ha effettuato due trasporti sanitari d'urgenza con un Gulfstream G650, trasferendo due neonati in condizioni critiche da Lamezia a Roma e da Alghero a Torino.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Per importante azienda aeronautica si cercano operai aggiustori.

Aeronautica, da Pomigliano a Tolosa la fusoliera di LeonardoBit e robot sostituiscono le tradizionali macchine meccaniche, con gli occhi degli operai che seguono i processi attraverso tablet e sistemi di web service, mentre i laser assemblano pezzi ... ilmattino.it

Pomigliano, stop Hornet e crollo Tonale: allarme nello stabilimento StellantisNello stabilimento Stellantis di Pomigliano d'Arco c'è forte preoccupazione. Il calo produttivo pesa come una mannaia sul futuro ... msn.com

STRETTO AL PUNTO GIUSTO (classico) da stasera 16 gennaio. Hamburger di scottona. Parmigiana di melanzane. Scamorza. Viale dell'Aeronautica, Pomigliano d'Arco. Prenota ora il tuo tavolo: 081 0627265 - 345 6001050 - facebook.com facebook