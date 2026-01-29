Pomigliano rapina nella notte | aggredito guardiano di ex scuola calcio rubate bandiere del Napoli

Nella notte, a Pomigliano d’Arco, i carabinieri sono intervenuti in via Masseria Chiavettieri per una rapina ai danni di un guardiano di un’ex scuola calcio. L’uomo è stato aggredito mentre tentava di difendere le bandiere del Napoli, che sono state rubate durante il furto. La scena si è svolta in modo brusco e violento, lasciando il guardiano sotto shock. I militari stanno ascoltando testimoni e cercando di ricostruire l’accaduto.

Paura nella notte a Pomigliano d'Arco, dove i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Masseria Chiavettieri per una rapina ai danni di un guardiano notturno. Poco prima dell'arrivo dei militari, ignoti incappucciati, di cui almeno uno armato, hanno aggredito un 50enne, guardiano dell'ex scuola calcio Romano, riuscendo a rapinarlo. I malviventi si sono impossessati di due borsoni contenenti diverse bandiere del Napoli calcio, per poi darsi alla fuga. Durante l'aggressione, l'uomo ha riportato escoriazioni al volto. Dopo i primi soccorsi è stato trasferito all'ospedale di Nola per ulteriori accertamenti.

