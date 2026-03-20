Stasera alle 20:45 il Racing Club de Lens affronta lo SCO Angers nella ventisettesima giornata del campionato francese. Il club di casa ha vinto dodici delle ultime partite giocate in casa, mentre gli ospiti cercano di migliorare la loro classifica. La partita si svolge allo stadio locale, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per ottenere i tre punti.

Il Racing Club de Lens accoglierà il SCO Angers questa sera alle 20:45, in una sfida che segna la ventisettesima giornata del campionato francese. I due club si confrontano su un terreno storico aperto, dove nelle ultime dieci sfide dirette i Lensois vantano quattro vittorie contro tre degli Angevini e tre pareggi. Il bilancio complessivo a casa dei padroni di casa mostra un vantaggio netto per il RC Lens, che ha vinto dodici volte su ventisei incontri disputati allo Stadio Bollaert. L’analisi statistica incrociata rivela che il risultato finale non è l’unica misura di valore sportivo. Le distanze percorse e i tassi di possesso, sebbene non dettagliati nel report, suggeriscono che la qualità del gioco va oltre il semplice punteggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lens-Angers: 12 vittorie casalinghe, la sfida decisiva

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