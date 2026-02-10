Povertà abitativa nel Mezzogiorno | 5 milioni per l’housing sociale Sicilia tra le regioni chiave
Torna la seconda edizione di “Benvenuti a casa”, il bando della Fondazione con il Sud che finanzia progetti di housing sociale nel Mezzogiorno. Quest’anno vengono messi a disposizione 5 milioni di euro per aiutare le famiglie in difficoltà, con la Sicilia tra le regioni più coinvolte. La proposta punta a offrire soluzioni abitative temporanee e sostenibili, cercando di rispondere a una crisi che colpisce soprattutto le zone più povere del Sud.
Torna con la seconda edizione “Benvenuti a casa”, il bando promosso dalla Fondazione con il Sud per sostenere progetti sperimentali di contrasto alla povertà abitativa nelle regioni meridionali. L’iniziativa è rivolta alle organizzazioni di Terzo settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Approfondimenti su Povertà Abitativa
L'housing sociale come priorità: la Regione Marche destina 17 milioni di euro all'esigenza abitativa
La Regione Marche ha annunciato un investimento di oltre 17 milioni di euro per l’housing sociale, nell’ambito della ri-programmazione del Fesr 2021-2027.
Zes Unica Mezzogiorno, la Sicilia tra le regioni strategiche: semplificazione e investimenti per il rilancio industriale
La Zes Unica Mezzogiorno rappresenta un’opportunità importante per lo sviluppo industriale della Sicilia e del Sud Italia.
Ultime notizie su Povertà Abitativa
Argomenti discussi: Povertà abitativa nel Mezzogiorno: 5 milioni per l’housing sociale, Sicilia tra le regioni chiave; Benvenuti a casa, al via la seconda edizione del bando contro la povertà abitativa nel Sud; Benvenuti a casa, 5 milioni contro la povertà abitativa nel Sud.; Benvenuti a casa, 5 milioni di euro contro la povertà abitativa nel Mezzogiorno: al via il nuovo bando · LaC News24.
«Benvenuti a casa», al via la seconda edizione del bando contro la povertà abitativa nel SudLa Fondazione con il Sud stanzia 5 milioni di euro per progetti sperimentali di housing sociale e welfare comunitario. Domande entro il 28 maggio 2026 ... lagazzettadelmezzogiorno.it
'Benvenuti a casa', al via nuovo bando contro la povertà abitativaTorna con la seconda edizione Benvenuti a casa, il bando promosso dalla Fondazione con il Sud per sostenere progetti sperimentali che contrastino la povertà abitativa nelle regioni del Sud Italia, p ... ansa.it
'Benvenuti a casa', al via nuovo bando contro la povertà abitativa. Promosso dalla Fondazione per il Sud per sostenere progetti del Terzo Settore #ANSA facebook
'Benvenuti a casa', al via nuovo bando contro la povertà abitativa. Promosso dalla Fondazione per il Sud per sostenere progetti del Terzo Settore #ANSA x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.