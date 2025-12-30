L' housing sociale come priorità | la Regione Marche destina 17 milioni di euro all' esigenza abitativa

La Regione Marche ha annunciato un investimento di oltre 17 milioni di euro per l’housing sociale, nell’ambito della ri-programmazione del Fesr 2021-2027. Questa iniziativa mira a migliorare l’inclusione sociale e a garantire un diritto fondamentale come quello della casa, rafforzando l’impegno territoriale verso soluzioni abitative più accessibili e sostenibili.

ANCONA – La Regione Marche rafforza il proprio impegno per l'inclusione sociale e il diritto alla casa, destinando oltre 17 milioni di euro alla priorità dell'Housing nell'ambito della ri-programmazione di metà periodo del Fesr 2021-2027.Si tratta nello specifico di una misura concreta per.

